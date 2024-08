Venezia le pagelle del primo red carpet | flop della madrina Sveva Alviti 4 Jenna Ortega travolgente 9

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 agosto 2024) I bei film possono guardarli solo coloro che hanno la fortuna di essere stati invitati. Noi altri siamo costretti ad aspettare un paio di mesi per l’arrivo nelle sale cinematografiche. Nel frattempo, il Festival dici offre parecchio da ammirare, sognare o criticare. Parliamo dei look sfoggiati da dive e star ai redche precedono le presentazioni delle pellicole in concorso. Ecco i più belli e quelli che proprio non ci sono piaciuti dalla prima serata., questo non è un look da. Voto: 4 Fonte: IPAÈ un ruolo impegnativo, quello assegnato quest’anno all’attricedell’ottantunesima edizioneMostra del Cinema di. Uno di quei ruoli che ti lascia per mesi e mesi a chiederti “cosa mi metto?!”. E alla fine con Armani si pensa di andare sul sicuro, e invece no.