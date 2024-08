US Open 2024 | Fritz è ancora un tabù Berrettini eliminato al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Matteosi ferma aldegli UScontro Taylor, che si conferma unper il tennista romano: con quello di stanotte, infatti, siamo a quattro precedenti con altrettante vittorie dello statunitense. Una partita senza storia, terminata con il risultato di 6-3 7-6(1) 6-1 in poco più di due ore di gioco. Le difficoltà peremergono già nel primo set, in cui fatica al servizio, mettendo in campo solo il 38% di prime, senza impensierirenei suoi turni di battuta: all’americano basta il break nel quarto game. Ilset è quello più equilibrato, conche prova il cambio di ritmo ma,una volta, non riesce a rendersi pericoloso in risposta: si arriva al tiebreak, dove Matteo perde per tre volte i servizio, cedendo poi il set.