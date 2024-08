Torna la Sagra Musicale Umbra I riti della notte tra lirica e cori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Scalda i motori lache da venerdì 6 a venerdì l 20 settembre sarà a Perugia e in altre sei cittàregione sul tema del canto sacro legato ailuce. Da oggi si apre la biglietteria di Perugia, in Corso Vannucci 47, nei giorni feriali dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 19 con biglietti disponibili nelle rivendite ufficiali e online su www.perugiamusicaclassica.com. Inizia così il viaggio dell’edizione numero 79 con il titolo “Ma per fortuna è unadi luna” e il cuore pulsante nell’ambiziosa e originale “Bohème“ di Giacomo Puccini nell’originale formula Operacorto, ideata dal tenore Gianluca Terranova che collaborerà alla formazione di due giovani cast e che sovrintendera? alla regia.