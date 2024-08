Szczesny lascia il calcio il toccante messaggio della moglie Marina | Sarai sempre un eroe per noi Emozionata per il nuovo inizio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Quando ci siamo conosciuti nel 2013, non avevo capito come fosse la vita accanto a un calciatore professionista. Non sapevo nemmeno che avrei condiviso la mia vita con una leggenda delpolacco“. Dopo il ritiro a sorpresa di Wojciechdal mondo del, laha dedicato al portiere polacco un lungodi ringraziamenti per le emozioni trasmesse e la grande carriera: “È stato un grande piacere sostenerti per 11 annitua fantastica carriera! E vederti crescere calcisticamente, ma soprattutto come uomo, marito e padre. Hai regalato a tutta la nostra famiglia esperienze indimenticabili e grandi emozioni per le quali ti ringrazio di cuore”.