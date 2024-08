Starmer sta provando a cambiare i rapporti del Regno Unito con i Paesi europei

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il primo ministro britannico Keire il cancelliere tedesco Olaf Scholz si sono incontrati ieri a Berlino per approfondire i legami tra i due. Hanno affrontato diversi temi cruciali, dall’energia, alla difesa, dall’economia all’immigrazione, e in una dichiarazione congiunta al termine dell’incontro hanno detto che entro i primi mesi del 2025 i due governi dovrebbero firmare un nuovo trattato bilaterale. Nelle prossime ore,incontrerà a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron. In questi incontri diplomatici con i leader, il premier britannico sta cercando di rimodellare le relazioni del suo Paese con l’Unione europea per rimediare ai danni causati dalla Brexit.