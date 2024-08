Sinner-Michelsen oggi US Open 2024 | orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024), giovedì 29 agosto, Janniksarà nuovamente protagonista negli US. L’altoatesino (n.1 del mondo) giocherà contro lo statunitense Alexil primo match insul campo dell’Arthur Ashe Stadium (ore 18.00 italiane). In palio l’accesso al terzo turno dello Slam di New York.è reduce da un esordio non così convincente contro l’altro americano Mackenzie McDonald. Il pusterese, perso malamente il primo set 6-2, ha saputo cambiare il volto della partita e archiviare la pratica con facilità sullo score di 6-2 6-1 6-2 nelle restanti frazioni. Ci si aspetta una prestazione più continua del classe 2001 del Bel Paese perché controcerti cali non saranno ammessi. I due si sono già incontrati nel corso del torneo di Cincinnati, vinto dain Finale contro Frances Tiafoe.