Serie Turca Bir Gece Masal? trama

"Bir?" porterà sullo schermo il racconto dell'amore impossibile tra Canfeza, una ragazza nomade, e Mahir, un commissario di polizia, che inizia nell'atmosfera di Pamukkale e si estende fino alla villa del signor Asaf a Istanbul. Nel cast troviamo attori del calibro di: Burak Deniz (: Mara?l?) as Mahir, Su Burcu Yazg? Co?kun as Canfeza, Eren Vurdem as Selim, Ecem Çalhan as S?la, Gürkan Uygun as Kür?at, Mesut Akusta as Ra?it.