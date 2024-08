Palacios-Inter si sblocca oggi? Nuovi dialoghi e poi la firma! Ultime 48 ore – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’attesa per vedere Tomasvestire la maglia dell’continua a prolungarsi. Anche ieri, infatti, il giovane difensore argentino non ha potuto apporre lasul contratto che lo legherà al club nerazzurro. Attesisviluppi. DEFINIRE – Nonostante le aspettative, la giornata di ieri è stata scandita dacontatti e incontri che, però, non hanno portato al sospirato via libera. La trattativa per l’acquisto di Tomasè ormai vicina alla conclusione, on l’che ha già definito tutti i dettagli economici dell’operazione. Il trasferimento dicosterà alla società di Viale della Liberazione 6,5 milioni di euro, a cui si aggiungono eventuali bonus fino a un massimo di altri 4,5 milioni. Anche il contratto del giocatore è già stato concordato: un quinquennale da poco più di 600 mila euro a stagione.