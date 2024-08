Milan-Roma scambio Saelemaekers-Abraham | appuntamento per chiudere|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 29 agosto 2024) 2024-08-28 23:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Due squadre in difficoltà che provano a venirsi incontro per risolvere alcuni problemi. Ilquello dell’alternativa a Morata, laquella di un’alternativa forte a destra. Da qui nasce la nuova idea ditra Alexise Tammycon un conguaglio a favore dei giallorossi. ACCORDO CONper lanon è solamente un’idea ma un obiettivo concreto. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione l’idea di Ghisolfi sarebbe quella di prendere l’esterno belga a prescindere dall’accordo e, per questo, in queste ore è stato trovato l’accordo col belga per il suo passaggio in giallorosso. CONTATTI COSTANTI – Da martedì serahanno aumentato i contatti per capire la fattibilità dell’operazione.