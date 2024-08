Lukaku è ufficiale? | la reazione di Conte in diretta dice tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Antonioè quasi incredulo. Nel corso della conferenza stampa che precede la sfida dei partenopei col Parma, il tecnico apprende indella firma di Romelue la sua espressione: "Perio sto aspettando l'annuncio(sorride ndr), prima di parlare di un giocatore, così come era successo in passato,vo solo una volta diventati ufficiali ne avrei cominciato a parlare", premette. Proprio in quei minuti c'è l'annuncioda parte della società e quasi spaesato,afferma: "Il presidente in questo momento non ho bisogno di sentirlo, quello che doveva essere sul tavolo sta lì da tanto tempo e ora aspettiamo che finisca il mercato e basta – ha detto -. Oggi mi devo concentrare sul campo e i calciatori. Ecco, ora ne possiamo parlare".