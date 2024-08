LIVE Atletica Mondiali U20 2024 in DIRETTA | Inzoli in difficoltà nel lungo Longobardi in semifinale nei 200

Leggi tutta la notizia su oasport

19.31 CE LA FA VICINI! Con un po' di sofferenze di troppo la parmense piazza un salto valido e probabilmente si assicura il passaggio in finale. 19.31 Tocca a Vicini per il terzo e ultimo tentativo a 1.83. 19.29 Batori supera 1.83 alla seconda prova, l'azzurra è al momento settima ma diverse atlete devono effettuare il loro tentativo numero due. 19.29 E occhio perché arriva il secondo errore per Vicini a 1.83. Non un buon momento per i colori azzurri. 19.28 Dominio dell'australiano Gout che fa segnare un buonissimo 20.77. Secondo posto per lo srilankese Thamel (21.23), bene anche il messicano Cardenas (21.32). 19.27 La lista di partenza della quarta batteria dei 200 metri maschili. 2 2180 Bertie CRUYWAGEN RSA 13 Jan 06 20.62 20.62 3 2074 Magano NASEB NAM 12 Sep 06 20.95 20.95 4 2125 Omar CHAABAN PLE 18 Aug 06 22.05 22.