Le fatine compiono vent’anni Festa in piazza con le Winx

(Di giovedì 29 agosto 2024) A Rimini arrivano le. Sabato dalle 17.30,Malatesta si trasformerà in un palcoscenico dedicato al mondo animato delle seipiù famose del piccolo schermo. Bloom e le sue compagne spegneranno venti candeline in un evento unico ed esclusivo per rendere indimenticabile questo traguardo. Bambini e fan di tutte le età potranno immergersi nella magica atmosfera dell’universo di Alfea per rivivere le emozioni della saga animata tra le più amate del mondo. L’appuntamento è organizzato da Rainbow che con ’club 20th celebration party’ porterà in scena tanti ospiti, spettacoli dal vivo, concerti, mostre, proiezioni e dj set dedicati alledella televisione. La grandeè aperta a tutti, ad ingresso gratuito e sarà presentata da Laura Carusino, uno dei volti Rai più amati tra i bambini e voce di Tecna nel musicalon Ice. Si parte dalle 17.