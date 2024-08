Lautaro Martinez recuperato Inzaghi ragiona in vista dell’Atalanta – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024)hadall’affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare il match contro il Lecce di sabato 24 agosto:ora riflette sul da farsi indella sfida con l’Atalanta. UNA CERTEZZA –rappresenta il pilastro dell’Inter di Simonetanto sul campo quanto negli equilibri interni allo spogliatoio, per cui un suo possibile rientro contro l’Atalanta avrebbe un valore particolare. L’allenatore nerazzurro ne è consapevole, ma è altrettanto conscio del fatto che la presenza in squadra di un calciatore come Mehdi Taremi gli consenta di poter preservare l’argentino in considerazione del rischio di un suo “impiego azzardato”. Ecco che il fatto che il Toro abbiadall’affaticamento muscolare patito nella scorsa settimana non implichi necessariamente la sua titolarità contro la Dea.