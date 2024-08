Insieme è meglio | il festival dei balli di gruppo irrompe al mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Si può ballare da soli ed è piacevole, ma se lo si fadiventa ancora più bello e divertente. Sarà uno spettacolo nello spettacolo "di", la manifestazione in programma sabato e domenica in piazzale della Libertà e in piazzale Europa. Un evento molto atteso dagli appassionati questo 4°nazionaledie 2° Pesaro Country, presentato ieri nella sala rossa del Comune e curato dall’associazione "Dance Mania" in collaborazione con il Comune che era rappresentato dal sindaco Andrea Biancani. Simona Gurini, provetta ballerina della Scuola di ballo pesarese, Dance Mania, ha illustrato il programma: "Sabato 31 agosto saremo in piazzale della Libertà, alla Palla di Pomodoro, per il 2°deicountry che già lo scorso anno ha avuto un grande successo.