In gara per la solidarietà | la Squadra Corse Città di Pisa alla Parata del sogno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – Ancora una giornata memorabile per ladi, che, dopo il successo dell’evento 'RallyAmo' aad aprile scorso dove sono stati fatti avvicinare al mondo dei rally, a prescindere dalle proprie abilità, i ragazzi della Associazione ASD EPS Eppur Si Muove, l’organizzazione del 'Rally del Cuore' a maggio con l’Associazione Italiana Cardiopatici Congeniti Toscana (AICCA) a maggio scorso a Massa presso l’Ospedale del Cuore, ecco la presenza di cinque piloti con le rispettive vetture da rallydel' a Puglianella, (frazione di Camporgiano in Alta Garfagnana). Una manifestazione giuntasesta edizione, organizzata dNew Lucca, con l’obiettivo perfettamente riuscito di coinvolgere i bambini dell’associazione 'Il' facendogli vivere un’esperienza unica in veste di passeggeri su una macchina da corsa.