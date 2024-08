Ia | Advens 4 regole per non essere vulnerabile ad attacchi hacker

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (Labitalia) - Rubare i dati utilizzati dall'IA per addestrarsi oppure manipolare direttamente l'algoritmo, modificandone il funzionamento e quindi i risultati. Questi due dei rischi messi in evidenza dal report sulla sicurezza informatica delle soluzioni tecnologiche basate sull'Ia, prodotto daItalia per mettere in guardia aziende, enti, ma anche privati. Il report dell'azienda specializzata in servizi avanzati di cybersicurezza, rivolti al mondo della sanità , della pubblica amministrazione e dell'industria 4.0, sottolinea come le tecnologie informatiche basate sull'IA basino il loro funzionamento su grandi quantità di dati, spesso sensibili, che, se non ben protetti, possonoesposti ad. Inoltre i programmi stessi, anche questi se non ben protetti, possonomanipolati, in modo da modificarne le prestazioni e quindi i risultati.