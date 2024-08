Francesco Bruni ammette l’errore contro NZ | Mi sono accorto tardi che non hanno virato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 agosto 2024) “Non misubito che loro non avevanoimmediatamente dopo la nostra copertura: miche nonlì, quindi è colpa mia“.ha ammesso il proprio errore commesso nella regataTeam New Zealand durante la prima giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che designerà chi avrà il diritto di fronteggiare i Kiwi nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il timoniere di Luna Rossa ha optato per una virata ravvicinata (lee bow) a metà del secondo tratto di bolina, ma Peter Burling ha deciso di rimanere negli scarichi con grandissima caparbietà e New Zealand ha operato il sorpasso risolutore, allungando poi progressivamente nella seconda parte della regata e andando a vincere il confronto, dopo essersi già imposti domenica pomeriggio nei preliminari.