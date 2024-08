FOTO Maltempo a Benevento | cedimento stradale nella zona alta della città

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLe forti piogge che hanno colpito lanel pomeriggio di oggi hanno provocato diversi disagi, tra cui unin via Filippo Guidi,di. L’evento si è verificato in prossimità di un tombino, dove l’acqua accumulata ha saturato il terreno, causando ilstrada. Ilha creato una buca di notevoli dimensioni, rendendo lapericolosa per il traffico veicolare e pedonale. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la situazione ha richiesto l’interventopolizia municipale, che hanno provveduto a transennare l’area per garantire la sicurezza. Le autorità locali stanno monitorando la situazione mentre continuano le operazioni di controllo in altre zonepotenzialmente a rischio a causa delle abbondanti precipitazioni.