Fedez baci con due donne il VIDEO indigna | qualcosa non torna

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo la recente separazione da Chiara Ferragni, la vita disembra essersi trasformata in un turbinio di avventure e divertimenti che non passa inosservato agli occhi del web. Il rapper milanese continua a far parlare di sé, spesso con atteggiamenti e comportamenti che fanno discutere, suscitandozione tra i suoi fan e i curiosi che seguono ogni suo movimento. Dopo una lunga estate trascorsa in modo molto diverso da quella di Chiara Ferragni,appare deciso a godersi ogni attimo della sua nuova vita. Come se volesse recuperare il tempo perso, l'artista è stato visto divertirsi tra feste e serate movimentate, in compagnia di nuove conoscenze femminili. La sua è una routine che sembra ricordare più quella di un giovane in cerca di emozioni forti che quella di un padre di due bambini piccoli.