Consorzio di Bonifica al lavoro per mettere in sicurezza l’ospedale della Gruccia dalle piene

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arezzo, 29 agosto 2024 – Sta cambiando volto l’area attraversata dal tratto terminale del Borro al Quercio, in corrispondenza del punto di immissione del Fosso Reale e primasua confluenza in Arno. Siamo in località La, nel Comune di San Giovanni Valdarno. Qui, ildi2 Alto Valdarno, dalla metà di luglio, ha avviato l’intervento di manutenzione straordinaria, finanziato con risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana con Ordinanza Commissariale n. 79 del 2021, emanata a seguito degli intensi eventi meteorologici verificatisi il 3 novembre 2019, con l’obiettivo di migliorare laidraulica in una zona a rischio. Fino ad oggi, questa porzione del territorio, in occasione dellepiù importanti del fiume principale, è stata soggetta a significativi fenomeni di rigurgito, che gli argini insufficienti non riuscivano a contenere.