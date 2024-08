Caserta piste ciclabili; Del Rosso Lega | Non abbattete gli alberi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“A cantiere iniziato è effettivamente chiaro alla gente quello che accadrà di qui a poco a Viale Beneduce” Lo afferma Maurizio Delconsigliere comunale e coordinatore. “come al solito in controtendenza con le altre capitali italiane ed europee, infatti mentre altrove si piantanoe siepi per creare aree verdi, da noi si sottrae ossigeno al territorio. Una strada alberata è uno spazio di decongestione urbana, oltre a produrre ossigeno e riparo per uccelli e altri animali, migliora anche la qualità dell’aria, assicurata dal verde e riduce il rischio di malattie respiratorie.