Case di lusso in Italia una su tre si trova in Toscana L’extralusso? Vince la provincia di Lucca

(Di giovedì 29 agosto 2024) Firenze, 29 agosto 2024 - Piscine mozzafiato, giardini da mille e una notte, saloni super scenografici. Una casa disu tre siin. È la nostra regione a guidare il mercato immobiliare di pregio, con il 32,8% delle proprietà milionarie concentrate nelle sue proe Firenze superano perfino Milano e Roma, secondo un recente rapporto di Idealista, portale leader nello sviluppo tecnologico per il settore immobiliare in. Ebbene, le protoscane hanno quasi il 33% delle proprietà con un valore superiore al milione di euro. Un dato che conferma quanto sia attrattivo il nostro territorio. Attualmente, insono in vendita 18.157 proprietà dal valore superiore al milione di euro, ma la loro distribuzione geografica è tutt'altro che omogenea.