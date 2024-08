Bullismo e cyberbullismo La legge che tutela le vittime

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Se ilnelle scuole ha sempre rappresentato un problema silente, se non tollerato, a lungo ignorato, la sua forma “tecnologica” del cyber, che ha amplificato il proprio raggio d’azione, manifestandosi come un’insidia intollerabile per il benessere psicologico dei bambini e dei ragazzi, ha finalmente fatto scattare il campanello d’allarme e propiziato il fondamentale passaggio dalle belle parole ai fatti. A seguito delle modifiche apportate alla71/2017 dalla70/2024, è stata introdotta un’importante novità che ne ha esteso il perimetro di applicazione. La nuova normativa, come indicato all’articolo 1, si propone di “prevenire e contrastare i fenomeni dele del cyberin tutte le loro manifestazioni”.