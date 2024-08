Assembla e combatti con il tuo gunpla in Gundam Breaker 4

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 29 agosto 2024)4, l’atteso gioco d’azione hack and slash cooperativo di Bandai Namco Europe, è ora disponibile per tutti gli aspiranti piloti dinel mondo. Il nuovo titolo è un’immersione memorabile nel franchise grazie a un avvincente gameplay ricco d’azione e incentrato sulla costruzione di modellipersonalizzati, che sarà poi possibile portare in battaglia. Ma si potrà anche potenziarli con nuove parti o pezzi migliorati, oltre a costruire nuovi Mobile Suit per continuare a combattere, nonché condividerli con gli altri giocatori tramite fotografie e diorami.4 è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC tramite Steam.