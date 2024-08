Assegno Unico il Governo Meloni valuta la modifica

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 29 agosto 2024) Negli ultimi giorni, il tema dell’per i figli è tornato al centro del dibattito politico italiano. Il, in vista della nuova Legge di Bilancio, starebbendo una serie di modifiche alla misura, che potrebbe comportare riduzioni per le famiglie con redditi più alti. Questa ipotesi ha suscitato preoccupazione tra le famiglie italiane, soprattutto quelle con figli a carico, e ha innescato una serie di reazioni politiche contrastanti. Il contesto delle modifiche L’, introdotto durante ilDraghi, rappresenta un sostegno economico fondamentale per milioni di famiglie italiane. Tuttavia, con l’avvento del, la misura potrebbe subire delle modifiche significative.