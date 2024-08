Ascolti tv del 28 agosto al via le Paralimpiadi 2024 su Rai 2

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo aver ospitato le Olimpiadi di Parigi, Rai 2 ha dedicato la prima serata del 28all’apertura dei Giochi Paralimpiciche si concludono domenica 8 settembre. Dunque, ancora una volta lo sport è il grande protagonista dei palinsesti e deglitelevisivi. Se lesono appannaggio di Rai 2, su Rai 1 è andato in onda il film poliziesco A un passo dalla verità. Canale 5 ha sfidato i Giochi di Parigi con una serata evento esclusiva, Circomax, una notte di hit, dedicata a Max Pezzali. Mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Zona Bianca dove Giuseppe Brindisi ha intervistato il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani per analizzare la crisi mediorientale, la guerra in Ucraina e le prospettive legate al voto statunitense.