America’s Cup 2024 | New Zealand crolla dalla gru La situazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Grave incidente per il team Emirates Newdurante la Louis Vuitton Cup, fase preliminare dell’Cup. Al termine delle regate di oggi, la gru d’alaggio ha ceduto mentre sollevava l’AC75, la barca detentrice del titolo. L’incidente è avvenuto durante il recupero della barcanavigazione quotidiana. Secondo quanto riportato dal team sul proprio sito web, “la gru si è rotta durante il sollevamento sul supporto della barca ed è atterrata pesantemente”. Fortunatamente, nessuno dei membri dell’equipaggio è rimasto ferito. Tuttavia, l’entità del danno alla barca e alle attrezzature sarà valutata nelle prossime ore. Laha creato non poca apprensione all’interno del team e tra i tifosi, considerando che il team Emirates Newè uno dei favoriti per la vittoria finale dell’Cup.