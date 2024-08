Zuckerberg e la manina di Biden Trump canta vittoria | i social hanno drogato il dibattito pubblico

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Continua l’eco delle rivelazioni boom di Markfondatore di Facebook sulle pressioni esercitate da Joeai tempi del covid. In una breve ma molto densa lettera indirizzata a Jim Jordan, repubblicano a capo della commissione Giustizia della Camera Usa, il ceo di Meta ha ammesso che le sue piattaformeorientato ilsu pressione della Casa Bianca. La premessa è innocua. “Le nostre piattaforme sono rivolte a tutti, ci occupiamo di promuovere la parola e aiutare le persone a connettersi in modo sicuro. In questo contesto, sentiamo regolarmente governi di tutto il mondo e altri interlocutori con varie preoccupazioni riguardo al discorsoe alla sicurezza pubblica». Fin qui, nulla di scandaloso. Poi viene il bello.