Venezia premia Weaver alla carriera

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 20.20 Un red carpet 'black'81ma Mostra del cinema di: il cast del film d'apertura, 'Beetlejuice Beetlejuice' (fuori concorso),da Tim Burton a Monica Bellucci in nero. Anche lo 'spiritello' Michael Keaton. 'Gotica' Wynona Ryder. Commossa Sigourney, 74 anni, nel ricevere il Leone. "Sto sognando", ha detto. Per lei standing ovation. Parlando in italiano: "Sono sopraffatta e grata". La Mostra aè una vetrina di "film gloriosi,non del business",ha detto. Il premioè per me "il più grande onore"