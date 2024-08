Venezia 2024 niente junket per i giornalisti Barbera commenta la polemica

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Nella giornata di oggi, durante la conferenza stampa della giuria di, Albertoè intervenuto sullache vede contrappostie uffici stampa. I primi lamentano il fatto che non gli sono state date interviste al di fuori delle conferenze. Il direttore della Mostra del Cinema ha spiegato che questa scelta non dipende dal festival. “Non sono al corrente di questa situazione, mi permetto di dubitare che inon assegnati riguardino tutti i film, perché penso riguardi solo alcuni grossi titoli. Tuttavia, non dipende dal festival, ma dalle produzioni, non possiamo costringere gli uffici stampa ad organizzare dei. Vedo poche possibilità di intervento da parte nostra.