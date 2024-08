US Open 2024 Bellucci | Prima vittoria slam un punto di partenza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Mattiaha vinto la suagara in un tabellone dellobattendo Stan Wawrinka in tre set nel primo turno degli US. Il tennista di Busto Arsizio ha parlato così in conferenza stampa: “È una serata speciale, che rimarrà nella mia carriera, ma voglio che sia undi. Sono fiero di quello che ho fatto e di quello che sto facendo, ma sto anche cercando di gestirla nel modo più tranquillo possibile. Ci stiamo godendo i tanti momenti buoni di questo ultimo periodo, lavoriamo con dedizione ma anche con grande serenità . Sono felicissimo per questo momento, ma consapevole che si possa fare ancora meglio“.ha poi aggiunto: “È stato impegnativo ma sono stato bravo a gestire il pubblico e la sfida contro un avversario che qui aveva vinto e che ho sempre seguito alla tv. Tante cose nuove per me ed è stato complicato a livello mentale.