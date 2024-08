Temptation Island Siria Pingo emarginata e insultata dal resto delle fidanzate? Il suo triste sfogo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo12 i rapporti trae le altresembra si sia interrotto brusaìcamente e in malo modo. In particolare sarebbe Alessia Pascarella la protagonista indiretta di questa vicenda. Alessandro Rosica (esperto di gossip e di personaggi dello spettacolo) avrebbe scoperto che Alessia e Lino Giuliano sono d’accordo e si sentano continuamente, contrariamente a quello che fanno credere a chi li segue dai social. Alessandro avrebbe ricevuto queste informazioni da “una talpa” vicina proprio al gruppo di amiche nato a: per questo Alessia e ildella ragazze se la sarebbero presa cone anche con il suo compagno Matteo Vitali: scopriamo lei cosa ha rivelato.