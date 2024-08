Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars | in arrivo il prossimo anno

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Konami ha annunciato che;II HDandsarà disponibile dal 6 marzo 2025 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, STEAM, e Nintendo Switch. I giocatori possono già preordinare le versioni fisiche e digitali del gioco, mentre i preordini per la versione digitale Nintendo Switch inizieril 6 settembre. Contenuti bonus pre-order digitali: Prosperity Orb Fortune Orb 57.300 potch (valuta in-game utilizzabile per l’acquisto di oggetti) Dettagli del Gioco e Miglioramenti:;II HDandè una riedizione dei primi due giochi della serie, che ha debuttato nel 1995 e ha rapidamente guadagnato popolarità come uno dei titoli RPG iconici di KONAMI.