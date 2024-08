Replica Berrettini-Fritz | orario e come vedere in tv secondo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tutte le informazioni per seguire inil match deldello UStra Matteoe Taylor. Per chi non ha potuto o voluto fare le ore piccole per seguire in diretta la grande sfida sul cemento di Flushing Meadows, su Sky Sport e SuperTennis c’è la possibilità di ril’incontro in prima serata. Non è stato ancora reso noto l’preciso, tuttavia non appena verrà ufficializzata la programmazione delle rispettive emittenti vi terremo informati. Di seguito intanto gli slot indicativi.Tra le 07.00 e le 13:30 oppure Tra le 14.00 e le 16:45 – SuperTennis Tra le 8.45 e le 12.00 oppure Tra le 12.15 e le 16.15 – Sky Sport Tennis Âin tvUSSportFace.