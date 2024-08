Portici | Picchia l’ex moglie davanti al figlio Carabinieri effettuano arresto in differita

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arrestato un uomo adopo violenti aggressioni al: le immagini delle violenze sono state sequestrate per il processo Questa mattina adella locale stazione hanno arrestato per atti persecutori, in flagranza, un 44enne. Ieri sera l’uomo, verosimilmente drogato, dopo aver litigato conper la gestione del13enne ha afferrato la donna per il collo e l’ha colpita più volte con schiaffi e pugni alla testa. Si è poi allontanato con la promessa di ucciderla. Passano pochi minuti e il 44enne ritorna. E’la porta d’ingresso dell’abitazione della vittima. Vuole entrare e tenta di farlo sferrando violenti colpi alla finestra. La donna riprende con il proprio telefono questi terrificanti minuti e attende iche stanno arrivando sul posto.