NXT 27 08 2024 Almeno mio padre è vivo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ciao Bro di ZW, No Mercy è dietro l’angolo, non perdiamo tempo in convenevoli, stessa opinione delle Fatal Influence e delle componenti femminili dei Meta Four, subito pronte per il loro incontro. Fatal Influencer vs Jackara Jackson & Lash Legend (3,5 / 5) Parte subito il dominio delle face soprattutto grazie alla forza bruta di Lash e il Suicide Dive di Jackara è realmente Suicide. Lash esegue anche un Fallaway Slam su Fallon(impara Joe Hendry) e una Backbreaker su Jacy per concludere con una Choke Slam sulla Hanley. Hanno trovato il moveset perfetto per la Legend, per una donna è pure originale. Le heel allora puntano sull’anello debole del team, la Jackson subisce 2 Neckbreaker di fila 1..2..non vuole arrendersi.