Notte Bianca Montagnola 2024 | il programma a Bologna

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto– Si avvicina lain: l’appuntamento del 31 agosto rientra nelle iniziative serali dell’estate bolognese delpromosse dal Comune. L’evento sarà organizzata da Frida nel Parco eRepublic ed animerà il parco per tutta la. IlNella prima parte della serata andranno in scena alcuni spettacoli dal vivo: sul palco di Frida ci sarà “It’s a Beau+ful world for you, Not me!” XNX con Cristiano Santini e Federico, mentre sul versanteRepublic si esibirà Giorgio in Arte live duo acustico per la rassegna Sghetto Club. A seguire spazio per l’incontro dei Ragazzi del Cai sul pratone e per Fragments, uno spettacolo dinamico con protagonisti il musicista Tommaso Michelini e il performer Riccardo De Simone. I live non si protrarranno oltre le 23.