Neuralink | ecco il secondo paziente con un chip nel cervello

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La scienza sta facendo passi da gigante e ildi Elon Musk non è da meno: è il momento delcon unnel“Un grande passo nel cammino verso la riconquista della libertà e dell’indipendenza per me stesso”. Con queste parole, Alex descrive l’inizio della sua nuova vita grazie a. Ila ricevere ilcerebrale di Elon Musk ha iniziato a controllare un cursore computer con la mente in meno di cinque minuti dall’attivazione del dispositivo, stabilendo un nuovo record mondiale. Arriva ilcon unnel-Ansa-Notizie.comL’intervento chirurgico per impiantare il sistema ‘Link’ è stato eseguito con successo negli Stati Uniti, presso il Barrow Neurological Institute. La convalescenza di Alex è stata rapida, permettendogli di tornare alla normalità già dal giorno successivo all’operazione.