LIVE Sonego-Paul 4-6 2-6 1-1 US Open 2024 in DIRETTA | montagna da scalare per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Ace. A-40 Ace. 40-40 Non passa la rete con la risposta di rovescio. 40-A Esce il dritto difensivo di. 40-40 Serve&volley con volèe bassa di rovescio clamorosa diper annullare. 30-40 Gratuito di dritto. Palla break! 30-30 Scambio lungo, ha la meglio l’attacco dell’americano. 15-30 Altra risposta incisiva di dritto, altro punto! 15-15 Vola via il rovescio in difesa del. 0-15 Aggredisce con la risposta di dritto. 1-0 Prima vincente!! 40-30 Tira su un paio di passanti clamorosie ottiene il punto. 40-15 Lungo il dritto difensivo dell’USA. 30-15 In rete il rovescio di. 15-15 Pesante il cross di rovescio di, cede. 15-0 Prima vincente di. 2-6 In un amen,chiude anche questo 2° parziale, che ha avuto meno storia del combattuto set d’apertura.