La nuova Fortitudo al test Piacenza Inserimento graduale per Gabriel

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tutto pronto per la prima uscita stagionale della. Questo pomeriggio alle 18, la formazione di Devis Cagnardi sarà di scena a a Codogno nell’amichevole, a porte aperte, in casa dell’Assigeco. A dieci giorni dall’inizio della preparazione Matteo Fantinelli e compagni sono attesi dalla prima uscita della stagione in casa dei piacentini diretti dal bolognese Stefano Salieri. A scendere in campo sarà unaincerottata. Indisponibile Pietro Aradori, uno degli ex della sfida, che continua il suo percorso di riabilitazione e che sta continuando a bruciare le tappe per essere, prima possibile, a disposizione, di coach Cagnardi. Mancherà anche Alessandro Panni.