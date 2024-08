Inquinamento acustico in città | studi europei rivelano rischi cardiaci aumentati

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Duerecenti mettono in luce come l’urbano possa avere un impatto negativo significativo sulla salute cardiaca. Presentati al Congresso della European Society of Cardiology (ESC) 2024 a Londra, i lavori indicano che l’esposizione al rumore del traffico e ad altri suoni urbani può aumentare ilo di infarto miocardico, in particolare nei giovani con bassi fattori dio tradizionali. In unoo tedesco, i pazienti sotto i 50 anni esposti a livelli elevati di rumore hanno mostrato uno aumentato di infarto precoce. Un altroo francese ha evidenziato una peggiore prognosi a un anno dal primo infarto in pazienti esposti al rumore notturno, suggerendo la necessità di nuove strategie di prevenzione basate sull’ambiente.