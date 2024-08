Il Giudice Alessandro Centinaro muore per un malore Aveva 73 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un grave lutto ha colpito la città di Ascoli Piceno. Il, 73, molto noto in città per la sua attività professionale e anche per essere stato un poeta e uno scrittore, è stato trovato senza vita nel suo appartamento dopo che alcuni familiari, che non lo sentivano da giorni,no lanciato l’allarme e allertato le Forze dell’Ordine. Quando i Vigili del Fuoco e i sanitari sono entrati nella sua abitazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ilricoperto diversi incarichi al Tribunale di Asti, nel qualecominciato a lavorare come Pretore del Lavoro. Si era poi occupato di giustizia penale e, dopo essere statodella Corte d’Appello ad Ancona, nei primi2000 era stato nominato Presidente di sezione del Tribunale di Fermo.