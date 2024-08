Il dirigente sbadato | invia un dossier durissimo anche contro Kompany al gruppo Whatsapp sbagliato Deve lasciare il club

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “Questi giocatori sono pigri” e poi ancora: “Sono un grande spreco di soldi“. Queste sono solo alcune delle critiche scritte ete per errore nelda Dave Longwell, responsabile dell’accademia del Burnley. Come riportato da Daily Mail e The Sun, Longwell non avrebbe speso confortanti parole nei confronti dell’Under-21 e di Vincent, ex allenatore della prima squadra (oggi è alla guida del Bayern Monaco). “Sembra che sia stato scritto per un agente, perché c’erano molti dettagli su quanto, secondo lui, valesse ogni giocatore”. Dopo essere stato scoperto, Longwell si è dimesso dal suo incarico. Prima l’analisi, poi le dimissioni Un’onesta e schietta valutazione della rosa, forse fin troppo. Pensieri condivisi per errore che gli sono costati il posto.