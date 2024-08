Helena Prestess concorrente di Grande Fratello 2024 2025

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Si è fatta conoscere a Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon e poi è approdata in Honduras per la diciassettesima edizione dell’Isola dei Famosi. Adesso perè arrivata l’ora di mettersi in gioco 24 ore su 24: la modella brasiliana è una delle concorrenti della diciottesima edizione di, in onda su Canale 5 da lunedì 16 settembrealNata a San Paolo, in Brasile, il 16 luglio 1990,ha partecipato nel 2022 alla nona edizione di Pechino Express, in onda su Sky Uno. Insieme a Nikita Pelizon ha formato la coppia Italia-Brasile, eliminata nel corso della semifinale. L’anno successivo, nel 2023, ha preso parte all’Isola dei Famosi 17, dove si è contraddistinta per il suo carattere fumantino e diversi litigi con i naufraghi in gioco. Tu di umana non c’hai niente.