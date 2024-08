Dieci domande per capire cos’è l’amiloidosi e cosa accade quando colpisce il cuore

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un anno fa è stata diagnosticata a Oliviero Toscani. “In pratica le proteine si depositano su certi punti vitali e bloccano il corpo. E si muore. Non c’è cura”, così ha dichiarato il grande fotografo che in pochi mesi ha perso 40 chili e attualmente si sta sottoponendo a una terapia sperimentale.si parla di amiloidosi? Con il termine “amiloidosi” si definisce un gruppo di condizioni caratterizzato dall’accumulo patologico a livello di tessuti e organi, di depositi di materiale proteico (definito amiloide) scarsamente solubile. Il motivo di questa situazione, che porta appunto al deposito di queste proteine, sta in una sorta di “ripiegamento anomalo” della loro struttura.è quindi causata da cambiamenti nella struttura secondaria delle proteine.