Dave Bautista | Mi manca il ring ma non rovinerò il mio finale perfetto

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La carriera leggendaria di Batista nella WWE, noto ai fan del wrestling come Batista, ha lasciato un’impronta indelebile nella WWE. Il sei volte campione del mondo ha concluso ufficialmente la sua carriera nel 2019, ma il suo impatto continua a risuonare nel mondo del wrestling. L’ultimo match di Batista: unIl capitolodella carriera di Batista si è svolto ad WrestleMania 35 nell’aprile 2019. In questo evento, ha affrontato il suo mentore di lunga data, amico e rivale Triple H in quello che si è rivelato essere il suo match di ritiro. La scelta di Triple H come ultimo avversario non è stata casuale. L’attuale Chief Content Officer della WWE è stato responsabile dell’ingresso di Batista nella compagnia, offrendogli la piattaforma per diventare la superstar globale che è oggi.