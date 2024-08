Boloca cuce ricuce e riparte Caligara distrazione fatale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) SATALINO 6. Inoperoso – ma graziato da un palo – per il primo terzo di match, si ‘illumina’ poco prima della mezz’ora arginando Lasagna con una parata tutt’altro che banale. Cade nel finale. TOLJAN 5,5. Rientra: le sbavature in avvio passano in cavalleria, anche perché avvia l’azione che porta in vantaggio i neroverdi. Ma le fatiche su Oliveri non lo assolvono. ODENTHAL 6. Rude all’occorrenza, in trincea quando l’uomo in meno lo costringe agli ‘straordinari’ e ‘’screzia’ Lasagna nel finale. Il centravanti del Bari si rifà nel recupero, ma lui non c’entra. LOVATO 5,5. Prima la 1’ per il ‘centralone’ ex Salernitana e Torino, cui Grosso chiede di far ‘rifiatare’ Romagna . Non fortunato sulla chiusura su Lasagna - affannosa ma non letale – punita con un rosso frettoloso dal solerte La Penna. DOIG 6.