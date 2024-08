Villaggio Giovi la battaglia dei sensi unici Modifiche alla viabilità scoppia la polemica Brunato | Mettono in difficoltà i residenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Nuovial, per l’opposizione sono incoerenti col Piano generale del traffico urbano e creano disagi ai. In queste settimane sono stati portati a termine alcuni lavori sulla, finiti nel mirino del capogruppo di Limbiate Solidale, Giancarlo. "Gli ultimi interventi effettuati nel territorio sud di Limbiate, tra via Marconi, via Corinna Bruni e via Lombardia, e poi il senso unico di via Picozzi sono stati fatti probabilmente non considerando quanto previsto dal Pgtu approvato a novembre 2023", accusa. "Questi interventi – dice –inil traffico in generale, ma anche gli abitanti di un quartiere, il, già preso da molti altri problemi. Ad esempio, con questeper andare al cimitero si deve fare una lunga gimkana. Sfuggono gli obiettivi e la strategia di tali interventi".