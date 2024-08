Us Open Arnaldi a valanga contro Svajda Brutta sconfitta per Fognini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) New York, 27 ottobre 2024 – Altri due italiani vincono agli Us. Soffre nel primo set ma avanza Sinner. Vince l'altoatesinoMcDonald dopo due ore e ventiquattro minuti di gioco: 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 il risultato finale, con Jannik che conquista il passaggio al secondo turno. VinceMatch praticamente perfetto, invece, per Matteo, che supera in tre set l’americano: 6-3, 6-2, 6-1 il risultato complessivo. Dopo un inizio apparentemente equilibrato, Matteo approfitta del doppio fallo dell’avversario nell’ottavo gioco per conquistare il break, e con il game successivo conquista il primo set. Nel secondo parziale, invece,strappa il turno di servizio all’americano nel terzo game, allungando poi nel quarto e trovando nuovamente il break nel settimo gioco.