US Open 2024 Djokovic polemico | Spero nel prossimo match di giocare e finire ad un orario decente

(Di martedì 27 agosto 2024) Dopo aver superato senza problemi il primo turno degli US, Novakha criticato in conferenza stampa gli orari dello statunitense. Il numero due del mondo e del seeding, campione in carica, ha infatti dichiarato: “Non credo che invecchiare aiuti a stare in campo così tardi e amolto in ritardo“. Ildi Nole è finito a notte inoltrata, intorno alla mezzanotte della Grande Mela, nonostante la vittoria in tre set in poco più di due ore. “Sento che le mie batterie sono scariche. A essere onesti, è stata una lunga attesa. Pensavo che sarei entrato in campo intorno alle 20.15, perché Stephens stava servendo sul 6-0 3-0. E poi, all’improvviso, si è scoperto che si trattava di undi due ore e mezza. Devi solo accettarlo. Mi piacele partite nelle sessioni notturne ma mi piace iniziare per primo.